Artículo escrito por Carlos Ganado Alcocer, ingeniero aeronáutico. La definición más general de drone (o dron) es la siguiente: vehículo volador más pesado que el aire (no se incluyen aquí los globos o zepelines) no tripulado y teledirigido por ondas electromagnéticas (ya sean provenientes de un satélite o de un mando teledirigido). El término parece muy moderno, sin embargo, las bombas V-1 y V-2 de la segunda guerra mundial ya se denominaban así (Mayor Seversky: “el poder aéreo, clave de la supervivencia”). Otro nombre para el mismo significativo es el de UAV (unmanned aerial vehicle), quizás más utilizado en terminología militar. En el presente artículo nos centraremos en los drones de ala giratoria, y en particular en los de tres o más motores, dado que son las aeronaves más novedosas y prácticamente los aviones (ala fija) y helicópteros teledirigidos no presentan diferencias en cuanto a actuaciones en vuelo respecto a sus homólogos tripulados.