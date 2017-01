El bioestadístico deportivo es una profesión emergente que puede contribuir a la prevención de lesiones. Así lo asegura el estudio que dos investigadores de España y Australia han prublicado en la revista Injury Prevention. Sus autores son Martí Casals, asociado a tres instituciones catalanas (Sport Performance Analysis Research Group (SPARG) de la Universidad de Vic y la Universidad Central de Cataluña (UVic-UCC), el Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) y la Agència de Salud Pública de Barcelona o ASPB), junto a Caroline Finch, del Australian Collaboration for Research into Sports and its Prevention (Federation University Australia). Este es uno de los nueve centros de investigación reconocidos por el Comité Olímpico Internacional para la prevención de lesiones y la protección de la salud de los atletas.