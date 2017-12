Realizan un amplio estudio sobre la digestión de alimentos en pacientes con fibrosis quística

Miércoles, 27 diciembre 2017

Medicina

Para los pacientes con fibrosis quística, calcular de manera precisa la dosis de enzimas pancreáticas necesaria para digerir los alimentos es, a día de hoy, un reto debido a la ausencia de métodos de ajuste basados en evidencias científicas. Para realizar un cálculo preciso de las dosis es necesario tener en cuenta no sólo el grado de insuficiencia pancreática de cada paciente, sino también el tipo y la cantidad de alimento ingerido. Por eso, este estudio supone para muchos pacientes un gran avance en el tratamiento de los síntomas de su enfermedad.

Uno de los retos a la hora de abordar esta investigación es la gran cantidad de alimentos que han de ser analizados. Los modelos de digestión in vitro permiten probar de forma rápida y simultánea distintas dosis de enzimas pancreáticas y analizar los resultados de forma precisa. Como explica Ana Andrés, directora del Instituto Universitario de Ingeniería de los Alimentos de la Universitat Politècnica de València (IIAD-UPV) (España) y responsable del equipo que ha llevado a cabo esta investigación in vitro, “los modelos de digestión in vitro son especialmente útiles para la generación de nuevas hipótesis para la modelización de los mecanismos de digestión y la categorización del comportamiento en digestión de los distintos grupos de alimentos”.

Durante el proceso de digestión in vitro se han simulado las condiciones gastrointestinales más desfavorables en los pacientes con fibrosis quística y, tras ello, el grado de digestión de grasas de los alimentos en función la dosis de enzimas pancreáticas suministrada. Tras analizar una amplia selección de muestras representativas de todos los grupos de alimentos, los investigadores e investigadoras han desarrollado un modelo predictivo de cálculo de la dosis óptima de enzimas necesario para cada comida.

Este complejo algoritmo ha sido implementado por el consorcio MyCyFAPP en una aplicación móvil que estará disponible en fase de ensayo clínico para unos 200 pacientes a partir de enero de 2018. De esta manera, una vez que los pacientes introducen los datos de los alimentos que van a ingerir, la aplicación realiza de manera automática el cálculo proponiendo al paciente la dosis recomendada de enzimas pancreáticas para la correcta absorción de los nutrientes.

El objetivo es mejorar su bienestar general evitando situaciones de malnutrición y problemas de crecimiento en los niños y niñas con fibrosis quística. Para estos pacientes, conseguir un estado nutricional óptimo es esencial a la hora de mejorar la respuesta inmunológica ante las patologías pulmonares habituales y mejorar el pronóstico general de la enfermedad.

El Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València será uno de los centros en los que se realizará el estudio clínico de este proyecto. Durante seis meses, algunos pacientes pediátricos y sus familias podrán utilizar la aplicación móvil desarrollada. Una vez que los pacientes introducen los datos de los alimentos que van a ingerir, la aplicación realiza de manera automática un complejo cálculo proponiendo al paciente la dosis recomendada de enzimas pancreáticas para la correcta absorción de los nutrientes.

En el ensayo clínico participarán en torno a 200 menores con fibrosis quística pertenecientes a los cinco hospitales europeos implicados en el proyecto: el Hospital Universitari i Politecnic La Fe, el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, el Hospedale, Maggiore Policlinico de Milano (Italia), el Hospital de Santa María de Lisboa (Portugal), Uz Leuven (Bélgica), y el University Medical Center de Rotterdam (Holanda).

El proyecto, financiado por la Unión Europea dentro del programa marco Horizonte2020, busca potenciar la autogestión supervisada de tratamiento a través de las nuevas tecnologías. Además de la aplicación móvil, el proyecto MyCyFAPP ha desarrollado una herramienta dirigida a los profesionales de la salud que permite supervisar la evolución de los pacientes y ayudarles en la toma de decisiones. (Fuente: UPV)