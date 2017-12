Desarrollan un proyecto europeo sobre salud mental en personas con trastornos adaptativos

Viernes, 29 diciembre 2017

Psicología

El Laboratorio de Psicología y Tecnología (Labpsitec) de la Universitat de València y de la Jaume I (España) ha desarrollado CORE, un programa de entrenamiento gratuito y autoaplicado mediante Internet que mejora el bienestar psicológico de los estudiantes universitarios, ya que permite aprender nuevas habilidades y afrontar los trastornos adaptativos o emocionales. El plan se está ensayando en la Comunitat Valenciana, en las universidades suizas de Berna y de Zürich y en las alemanas de Marburg y Lüneburg.

Labpsitec lidera uno de los paquetes de trabajo del proyecto europeo Integrating Technology into Mental Health Care Delivery in Europe (ICare), financiado por la Comisión Europea con casi cinco millones de euros y que tiene como objetivo la integración de las tecnologías para la prestación de servicios de salud mental en Europa. Entre estos, el desarrollo de un modelo integral para la detección, prevención y administración de tratamientos psicológicos ante trastornos mentales como la depresión, la ansiedad, los trastornos adaptativos, los alimentarios (bulimia o anorexia) y los trastornos en el abuso de sustancias.

La parte española de ICare está coordinada por el grupo de investigación Labpsitec, dirigido por las catedráticas Rosa Baños (Universitat de València) y Cristina Botella (Universitat Jaume I). Tiene el objetivo de desarrollar y someter a prueba la eficacia y la efectividad de CORE, un programa de intervención autoaplicado y administrado mediante Internet para la promoción de habilidades ante el estrés y resiliencia en jóvenes que se enfrentan a su primer año de universidad.

“El primer año en la universidad es un momento de cambios, de desafíos nuevos y estresores. Prepararse para poder hacer frente a este cambio resultará clave para que los estudiantes puedan tener un buen comienzo universitario”, ha destacado Rosa Baños, investigadora del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la Universitat de València.

“Se espera que este modelo pueda servir a los profesionales y a las personas que sufren estos problemas en la toma de decisiones sobre intervenciones basadas en la evidencia y administradas a través de Internet y pueda integrarse en los sistemas de salud de diversos países”, explica la investigadora de la Universitat Jaume I Cristina Botella. Para conseguir este objetivo, los socios aportan 30 programas de intervención psicológicos que van desde la prevención al tratamiento y que se dirigen a niños, adolescentes y adultos que se someten a distintos estudios empíricos.

“En estos momentos estamos poniendo a prueba su eficacia para potenciar la resiliencia de los estudiantes en las universidades de València y Castellón. También se están realizando ensayos empíricos sobre el programa en Suiza, en la Universidad de Bern y en la Universidad de Zürich, y en Alemania en las universidades de Marburg y de Lüneburg”, concreta Rosa Baños. ICare forma parte del programa H2020 de la Unión Europea (Research and Innovation Framework Programme) y en él participan centros de investigación de Alemania, Austria, Holanda, Reino Unido, Suiza y España.

Uno de los tres estudios controlados que se están realizando en España es la Intervención para promover la resiliencia en estudiantes en riesgo de desarrollar trastornos adaptativos, gestionado por las profesoras Rosa Baños, y Cristina Botella y Azucena García Palacios de la UJI, junto con las investigadoras del Labpsitec Rocío Herrero y Araceli Palma. El trabajo concluye que entrenarse para mejorar determinadas habilidades psicológicas disminuye significativamente las probabilidades de desarrollar problemas emocionales, como ansiedad o depresión, y optimiza las habilidades para rendir de manera más óptima y saludable.

“Si la intervención es beneficiosa, dará lugar a estrategias de intervención innovadoras que pueden ayudar a los estudiantes, tanto desde un punto de vista personal como académico. Es decir, si los resultados son positivos, la Universitat de València dispondrá de un programa para prevenir el riesgo de problemas emocionales entre sus estudiantes”, explica la investigadora Baños.

Integrantes del equipo Labpsitec-Valencia, con Rosa Baños. (Foto: U. València)

El programa CORE está abierto a la participación de los estudiantes universitarios, que pueden beneficiarse de este entrenamiento gratuito. Tiene una duración de seis semanas e incluye diferentes elementos multimedia como vídeos, audios, viñetas e imágenes. Está estructurado en un módulo por semana con ejercicios para entrenar las diferentes habilidades y trabaja diferentes dimensiones en el campo del bienestar (autoaceptación, relaciones de calidad con otros, sentido de autonomía, capacidad de gestionar entornos complejos o la búsqueda de objetivos significativos y del sentido de la vida).

Los investigadores e investigadoras que participan en este proyecto pertenecen a la Technische Universitát Dresden (Alemania), Universitat de Valencia, Universitat Jaume I, University of Kent (Reino Unido), Universitat Bern (Suiza), Ludwig Boltzmann Institute for Health Promotion Research (Austria), universidades Marburg and Lüneburg (Alemania), Medizinische Universitát Wien (Austria), Universitat Zürich (Suiza), Kings College London (Reino Unido) y Minddistrict (Holanda).

El Laboratorio de Psicología y Tecnología (Labpsitec) de la Universitat de València y de la Universitat Jaume I lleva más de 25 años investigando las posibilidades que las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) pueden ofrecer a la Psicología Clínica. Estas herramientas (realidad virtual, realidad aumentada, Internet, sistemas móviles, etc.) pueden ser utilizadas para la evaluación y el tratamiento, así como para el estudio de los procesos psicológicos básicos. (Fuente: U. València)