¿Hay un sesgo nacionalista en el periodismo de medicina?

Miércoles, 3 enero 2018

Política Científica

La medicina no solo interesa a una sociedad preocupada por su salud, sino que también se ha convertido en la principal imagen de la ciencia para muchos ciudadanos. Lo que publican las revistas médicas más importantes interesa, y por eso los medios generalistas les prestan una atención destacada.

Un artículo publicado en acceso abierto en el BMJ Open ha estudiado qué impacto mediático tienen las cuatro principales revistas médicas en 22 periódicos de 14 países, entre ellos dos españoles (El País y El Mundo).

Las cuatro revistas han sido las estadounidenses New England Journal Medicine y JAMA, y las británicas The British Medical Journal y The Lancet, que son las cuatro de mayor impacto científico.

El estudio muestra que la prensa anglosajona informa tres veces más que la europea acerca de lo que publican las principales revistas científicas de medicina, así como un sesgo nacional en la prensa estadounidense y británica. Gonzalo Casino, profesor del Departamento de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra, es el primer autor de este trabajo que ha publicado junto con Roser Rius y Erik Cobo, profesores del Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad Politècnica de Catalunya (UPC).

“El mayor eco que tienen las revistas médicas en la prensa estadounidense y británica es consecuente con el liderazgo científico y periodístico de esos dos países”, señala Casino. “No solo son estadounidenses o británicas las cuatro revistas médicas analizadas, sino también muchas de las que están entre las 100 primeras, como también son de estos dos países buena parte de los autores que publican en ellas”.

El trabajo dividió los medios en cuatro regiones: EE UU; Reino Unido; un tercer grupo occidental que incluye el resto de Europa, Australia, Nueva Zelanda y Canadá, y finalmente, un cuarto grupo con los medios del resto del mundo, para el periodo 2008-2015.

“Lo más sorprendente de este estudio no es que el New York Times sea el periódico que más atención presta a lo que publican las revistas médicas, sino el sesgo nacionalista que se observa en la prensa estadounidense y británica, especialmente en esta última”, subraya Casino.

Lo sorprendente del estudio es el sesgo nacionalista que se observa en la prensa estadounidense y británica, especialmente en esta última, señala su autor. (Foto: Pxhere)

“Podemos pensar que la ciencia es un asunto internacional, pero periódicos como The Guardian, The Times y el Daily Telegraph prácticamente solo se hacen eco de las publicaciones británicas, ignorando revistas estadounidenses tan relevantes como el New England o el JAMA”. Y agrega: “Este factor nacional que hemos identificado merece estudiarse más a fondo”.

Los autores de este trabajo sugieren que las revistas científicas más internacionales, esto es, las más proclives a publicar trabajos de investigadores de nacionalidad distinta a la de la revista, como es el caso de The Lancet, son las que tienen un mayor impacto en la prensa internacional.

Uno de los aspectos destacables de este trabajo es que pone en valor el concepto de cita periodística para estudiar el impacto social que tienen las publicaciones científicas más allá de la propia comunidad científica. “El análisis de citas periodísticas podría ayudarnos evaluar el impacto periodístico y la popularidad de las publicaciones científicas, y comprender mejor las características del periodismo médico”, escriben los autores en el trabajo publicado en el BMJ Open. (Fuente: SINC)