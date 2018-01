Disfruta de tu música favorita

Viernes, 5 enero 2018

Ingeniería

Todos tenemos una canción favorita. Aún si no somos unos melómanos empedernidos, hay temas que de un modo u otro han marcado algún episodio de nuestra vida. Una canción que nos cantaban para dormir, el primer baile con nuestra pareja o los ritmos de un verano inolvidable son algunos de los ejemplos que se pueden destacar. Y es que los seres humanos disfrutamos mucho de los miles de sonidos que nos rodean, pero también tenemos la capacidad de crear los nuestros. Y también de inventar formas de llevarlos con nosotros.

Cascos inalámbricos

Si hay un dispositivo ligado a la música de forma inseparable, estos son los auriculares. Gracias a ellos podemos escuchar lo que queramos sin molestar a nadie. Y sin que otros nos molesten, que también es importante.

Además, hoy no hace falta depender de un cable para conectar los cascos al equipo de música. La tecnología inalámbrica permite ponernos los auriculares y escuchar música con total libertad. Encontrar unos auriculares bluetooth baratos que cuesten menos de 100€ es bastante sencillo. La tecnología bluetooth además es tan madura que no hay problemas por interferencias ni nada por el estilo.

Estos cascos los puedes encontrar en muchos modelos. Tanto para uso en interiores, mientras estás en casa tranquilamente, como auriculares deportivos para salir a correr mientras escuchas tu música. Solo necesitas elegir unos y empezar a disfrutar.

Tocadiscos, ¿quién dijo que son cosa del pasado?

Aunque llevan mucho tiempo entre nosotros y parecían estar desapareciendo, los discos de vinilo siguen estando disponibles. Además, de un tiempo a esta parte se está viendo un resurgir del sonido en este soporte, y hay tocadiscos para todos los gustos.

Si tienes discos y no quieres renunciar a escucharlos, puedes encontrar desde modelos vintage hasta modernos equipos con conexión USB que permiten digitalizar tu música antigua. Aquí puedes encontrar más información al respecto.

Altavoces y equipos de sonido para fiestas

No hay fiesta que se precie en la que no haya un buen equipo de sonido. O al menos, unos potentes altavoces por los que saldrá la música de moda. Al terminar banquetes de boda, en fiestas de cumpleaños o reuniones de cualquier clase la música juega un papel importante a la hora de que la gente recuerde el acontecimiento. Puede que con el paso de los años no recuerden qué temas sonaron, pero sí que pudieron bailar y se lo pasaron genial. Y si además hubo otros detalles como disfraces o globos, mucho mejor. Para esto, en www.articulosfiestapormayor.com/ hay montones de opciones.

Música en tu bolsillo

Los formatos digitales han ayudado a ahorrar espacio en las estanterías. Hoy no necesitamos más que un reproductor de mp3 o nuestro teléfono inteligente para llevar encima miles de canciones. Todo en un solo lugar y sin peligro de que se pierdan, porque incluso podemos tener nuestras listas de reproducción en la nube.

Las descargas de música son hoy muy habituales. Tanto que hay montones de apps para bajar las que quieras, guardarlas en la memoria de tu teléfono o en tarjetas externas. Además, puedes hacer tus propios discos y elegir los temas que más te gustan, creando colecciones personalizadas y exclusivas.

Crea tu propia música

La música es tan versátil que incluso cualquiera la puede hacer. Evidentemente sonará mejor o pero en función de los conocimientos y habilidades que se tengan al tocar un instrumento o manejar un programa de mezclas. Pero hasta este punto puedes disfrutar de tu música preferida. ¿Cuál es tu sonido?