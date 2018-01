El INTEXTER de la UPC crea un 'sastre' virtual que acierta la talla en las compras de ropa 'online'

Redacción

Jueves, 18 enero 2018

Ingeniería

El INTEXTER de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) en el Campus de Terrassa (Catalunya, España), junto con las empresas iDeal y Holonix, la tienda de ropa italiana Piacenza, la Universidad Tecnológica de Munich y el Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera, Embalaje y Afines de Valencia (AIDIMME) han llevado a cabo MORPHEOS, un proyecto que ha generado el primer sistema del mundo que garantiza, con un 100% de objetividad, la toma de medidas del cuerpo humano a los compradores de ropa por comercio electrónico para elegir la talla que mejor le corresponda.

Gracias a este sistema, las empresas que venden ropa a través de Internet pueden ofrecer a sus clientes, de una manera muy sencilla, la posibilidad de tomarse las medidas del cuerpo. A partir de dos fotografías enviadas desde un dispositivo móvil, mediante la aplicación 'ISizeYou' al sistema MORPHEOS, se determina la talla de ropa más adecuada en función de las medidas de cada persona.

El sistema está disponible, en fase de pruebas y para teléfonos móviles iPhone, en la web de la tienda italiana Piacenza. Desde la incorporación del sistema MORPHEOS y la aplicación ‘ISizeYou’, esta tienda especializada en piezas de calidad elaboradas con cachemir ha experimentado un aumento significativo de las ventas.

Uno de los objetivos del proyecto es contribuir al aumento significativo de las ventas de ropa por Internet y, al mismo tiempo, reducir los gastos en devoluciones, que se calculan en millones de euros. Y es que, mientras que en sectores como el de las tecnologías el 50 % de las ventas ya se realizan a través de Internet, en el sector de la moda este porcentaje no llega al 15 %. Una de las razones principales de esta diferencia es la dificultad que tienen las grandes marcas y las tiendas para garantizar a sus clientes que el pantalón, la camiseta o el vestido que han comprado virtualmente es la talla más adecuada del modelo escogido del catálogo.

Actualmente, el porcentaje de devoluciones en el sector europeo de la moda es del 40 %. Las consecuencias de este alto volumen se traducen en gastos añadidos, pérdidas millonarias en ventas y, como resultado, en el aumento de la emisión de CO2 generadas por el transporte de dichas devoluciones.

Según José Antonio Tornero, investigador del INTEXTER y coordinador del proyecto, "MORPHEOS no sólo hará posible el aumento de venta de ropa por Internet, sino que ahorrará los gastos derivados de las devoluciones y gastos de transporte. También reducirá las pérdidas en ventas, así como las emisiones de miles de toneladas de CO2 generadas precisamente por el transporte de las mercancías que el cliente rechaza porque la talla no es la adecuada".

Para ello, el programa Horizon 2020 de la Unión Europea ha financiado con un millón de euros el proyecto MORPHEOS, un complejo sistema informático construido en base a determinados algoritmos que permite a los consumidores de ropa por Internet tomarse ellos mismos las medidas para conocer la talla exacta, con un 100% de objetividad, para cada modelo del catálogo.

Este sistema informatizado, desarrollado por investigadores de la UPC en Terrassa, genera un banco de datos con los diferentes morfotipos del cuerpo, de forma que establece diferencias tipológicas para que la marca o la tienda virtual de moda pueda aconsejar al cliente varios modelos que le queden mejor al cliente con la talla exacta y objetiva.

El comprador que quiera utilizar la aplicación ‘ISizeYou’ sólo tiene que instalársela en el teléfono móvil (de momento, sólo funciona en los modelos iPhone) a través de Apple Store, registrarse y tomarse dos fotografías. Después debe entrar en la web de ventas de la empresa, que dispone de la misma aplicación, y validarse como usuario. A partir de ahí, le aparecerá en la pantalla el catálogo de ropa y los modelos más adecuados en base a la talla precisa y objetiva, aportada por el sistema informático MORPHEOS después de procesar los datos obtenidos a partir de las dos fotografías enviadas previamente.

Demostración del funcionamiento del sistema por parte de los investigadores de Terrassa. (Foto: UPC)

"Hasta ahora", explica el investigador de la UPC, José Antonio Tornero, "las grandes marcas utilizaban complicadas metodologías de escáner en 3D que perfilaban y almacenaban el cuerpo para intentar asegurar la talla al cliente durante la venta por Internet". Para Tornero estos escáneres "son muy poco flexibles porque no actualizan la morfología del cuerpo del cliente en el momento de realizar la compra. En otros casos, se basan en medidas aportadas por el comprador y que no tienen la garantía de ser exactas. Con nuestro sistema", afirma, “la tienda o las grandes plataformas de venta por Internet, como Amazon, podrían asegurar al cliente, con una fiabilidad del 100 %, que la ropa que venden se adapta a las medidas de su cuerpo". En este sentido, Tornero considera que disponer de esta aplicación es “como llevar en el móvil un sastre virtual particular que te toma la talla para afinar en la compra de cada modelo".

Este sistema, pensado de momento para ganar en eficacia en la compra de ropa por Internet, también se podría aplicar para comercio electrónico en otros sectores, en los que la fiabilidad de las medidas es un factor clave para la venta de sus productos, como el del mueble o el de artículos vinculados al sector automovilístico.

El INTEXTER de la UPC, coordinador del proyecto, está integrado en el Centro de Innovación y Tecnología de la UPC (CIT UPC) y forma parte de la red TECNIO de la Generalitat de Catalunya. En 2013 fue miembro fundador de Innotex Center, centro de referencia en I+D+i en los ámbitos textil, toxicológico y del medio ambiente. (Fuente: UPC)