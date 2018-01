Lanzado el satélite ASNARO-2

Redacción

Jueves, 18 enero 2018

Astronáutica

Japón lanzó el 17 de enero un satélite de observación de la Tierra llamado ASNARO-2. Equipado con un radar, podrá obtener imágenes independientemente de la hora del día o del tiempo meteorológico.

El segundo ASNARO (Advanced Satellite with New system Architecture for Observation) partió a las 21:06 UTC desde Kagoshima (Uchinoura), a bordo de un cohete Epsilon dotado de una etapa adicional superior CLPS.

El satélite, construido por la empresa NEC sobre una plataforma NEXTAR NX-300L, pesa unos 570 kg y operará en una órbita heliosincrónica de unos 500 km de altitud. Desde allí utilizará su radar XSAR en banda X, capaz de obtener imágenes con uno o dos metros de resolución máxima.

Se espera que el vehículo funcione durante al menos 5 años. Su operador será la organización Japan Space Systems, que gestionará la obtención de datos y distribuirá la información.

(Foto: JAXA)

