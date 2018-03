El agua potable de EE.UU. en crisis: Cómo garantizar la potabilidad del agua

Redacción

Lunes, 26 marzo 2018

Ecología

Preocupación por una calidad irregular del agua

El acceso al agua potable es teóricamente un derecho básico. Sin embargo, los últimos sucesos acaecidos han puesto en duda la calidad del agua potable en EE.UU. Varios escándalos relacionados con la contaminación de agua potable han trascendido tras haber causado afectación sobre multitud de personas. Los grupos de riesgo con mayor tendencia a sufrir consecuencias inmediatas son niños, ancianos, enfermos y mujeres embarazadas. La exposición al agua contaminada también podría aplazar la aparición de otras secuelas derivadas. ¿Cómo fiarse de la calidad del agua de casa, del trabajo o de la escuela? El escándalo de Flint por sí solo ha expuesto a 12.000 niños a un exceso de plomo. Vamos a examinar el alcance del problema del agua potable en EE.UU. y buscaremos una solución natural y respetuosa con el medio ambiente.

Los contaminantes agrícolas, un problema para las depuradoras de agua

Un estudio reciente del EWG (Grupo de Trabajo del Medioambiental) en Iowa pone de relieve los problemas con los que se encuentran las empresas suministradoras de agua. La sobreexplotación agrícola genera vertidos con grandes concentraciones de E. coli, (un patógeno asociado a las heces o el estiércol animal), así como altos niveles de nitratos procedentes de fertilizantes, asociados al cáncer, y que pueden ser mortales en el caso de recién nacidos.

Eliminar el E. coli es fácil: sólo hay que tratar el agua con cloro. Sin embargo, cuanta mayor es la concentración de E. coli, mayor es también la cantidad de cloro necesaria para eliminarlo. A menudo sucede que la concentración de E. coli es tal, que ni siquiera la cantidad máxima de cloro aplicable al agua potable consigue eliminar esta bacteria. Existen límites al consumo humano de cloro, pero incluso el consumo de cloro dentro del límite saludable puede resultar dañino. Algunos estudios demuestran la relación del cloro con el cáncer de vejiga, de pecho y de recto. Además, el agua también contiene trihalometanos, que son sustancias cancerígenas que aparecen cuando el cloro del agua entra en contacto con otros contaminantes orgánicos. Iowa no es el único estado en el que la sobreexplotación agrícola afecta al agua potable, y dado que el proceso de cloración del agua potable se utiliza en casi todas las plantas depuradoras del país para desinfectar el agua potable, la presencia de trihalometanos y nitratos afecta en mayor o menor grado a la práctica totalidad del agua potable.

Incumplimientos reiterados de la normativa sobre el tratamiento del agua

La revista Proceedings of the National Academy of Sciences ha publicado en 2018 un informe sobre los incumplimientos en materia de calidad del agua en EE.UU. Los incumplimientos en materia de calidad del agua se producen de forma generalizada. Entre 6 y 45 millones de personas han sido expuestas a agua potable contaminada en los últimos 30 años, y los autores denuncian que los organismos responsables “carecen de un procedimiento sistemático” para la inspección y el control de la calidad del agua. En el Valle Central de California existen más de 300 redes de abastecimiento de agua que transportan agua contaminada a hogares y escuelas de familias con pocos recursos. Y por si fuera poco, esa zona sufre desde hace tiempo una fuerte sequía, lo cual intensifica la presión sobre la comprometida situación del agua en California. Los agricultores se ven obligados a optar por cultivos de secano, como almendros y pistachos, a un ritmo mayor, y sin una legislación adecuada sobre la adquisición de agua. Así, los agricultores se están concentrando en perforar pozos profundos que concentran los contaminantes presentes en el agua subterránea.

¿Cómo se contamina el agua potable?

Una vez el agua ha salido de la planta de tratamiento, existen numerosas vías de contaminación. La contaminación por plomo del agua de Flint en Michigan solo es un caso entre multitud de casos que se han producido a nivel nacional. Gracias a una mayor sensibilización sobre esta cuestión, las escuelas están analizando su agua potable, a menudo con unos resultados alarmantes. En ocasiones, la contaminación es responsabilidad de los servicios públicos, en otras ocasiones la causa es la infraestructura de abastecimiento, y otras veces el punto de contaminación se encuentra en las cañerías y dispositivos de la propia vivienda.

Teniendo en cuenta que el Natural Resources Defense Council (Consejo de Defensa de los Recursos Naturales) ha denunciado que existen 18 millones de estadounidenses afectados por exceso de plomo en el agua potable, sería justo hablar de una crisis nacional en la calidad del agua.

¿Existe una solución natural sin sustancias químicas?

Con tantos tipos de contaminantes distintos inherentes al agua, esto puede parecer un acertijo. Si decidimos hacernos responsables de nuestra salud, la salud de nuestros hijos, nuestros empleados, nuestros pacientes y clientes, buscaremos una solución para agua potable que no contamine el medio ambiente, que no utilice sustancias químicas dañinas, o que pueda acarrear graves consecuencias.

En primer lugar, es importante filtrar el agua. La naturaleza nos ofrece la solución en forma de carbón, y cuando este carbón se encuentra en un filtro de agua de gran calidad, es capaz de eliminar prácticamente cualquier contaminante del agua potable, incluyendo los productos derivados de la desinfección que pueden provocar cáncer, así como el plomo, e incluso los microbios.

Si los gérmenes son tu principal preocupación, podemos utilizar un purificador UV, que utiliza una lámpara ultravioleta que garantiza un agua libre de microbios al 99.999%. Este dispositivo está especialmente indicado cuando se trabaja con niños, personas mayores o personas con problemas agudos en su sistema inmunológico. Purificando el agua tendrás la certeza que el agua potable que ofreces es fiable y limpia. Se trata de una solución rentable y sostenible. ¿Deseas más información? Waterlogic ofrece soluciones a tus necesidades.

La Osmosis inversa es el proceso por el que el agua pasa a través de una membrana semipermeable que se encarga de eliminar de forma efectiva, virus, bacterias y sustancias químicas. La osmosis inversa es especialmente útil cuando no conocemos la fuente de agua, o bien cuando sabemos que esa fuente de agua contiene contaminantes.

Si no es posible realizar una inversión en un filtro de agua, simplemente hirviéndola podemos purificarla. Se trata de una técnica de purificación simple y natural que se ha venido utilizando desde tiempos inmemoriales.

También existen diversos tipos de plantas que pueden utilizarse para purificar el agua potable. Investigadores mexicanos han desarrollado un filtro de agua a base de cilantro que disminuye la absorción de metales pesados como el plomo. Este método está disponible y es asequible, y es que el cilantro siempre ha tenido la fama de ser un buen purificador.

Dada la gran cantidad de contaminantes que pueden afectar al agua, nos puede parecer que estamos frente a un problema sin solución. Si estamos pendientes de nuestra salud, podemos ofrecer agua potable y fiable sin estar contaminando el medio ambiente con plástico, o usando sustancias químicas nocivas, ni causando problemas aún mayores.