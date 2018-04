Evidencias de importantes cambios ambientales y tecnológicos en el este de África durante la evolución del Homo Sapiens

Redacción

Lunes, 2 abril 2018

Arqueología

Tres nuevos estudios destacan los principales cambios ambientales, ecológicos y tecnológicos que ocurrieron en el este de África antes de la Edad de Piedra Media hace aproximadamente 300 000 años, en la época en que los humanos anatómicamente modernos se encontraban en proceso de evolución. Los resultados sugieren que los factores ambientales pudieron haber estimulado un cambio en el comportamiento humano, alentando una dispersión más generalizada, el comercio y la creación de nuevas herramientas.

En primer lugar, un estudio de Rick Potts et al. analiza sedimentos bien conservados en la cuenca Olorgesailie, en Kenia, descubriendo que, hace unos 800 000 años, la región comenzó a sufrir cambios que pudieron haber desencadenado una gran evolución en el comportamiento humano temprano. Los sedimentos sugieren que la cuenca Olorgesailie estuvo en su mayor parte formada por planicies aluviales hasta hace aproximadamente 800 000 años, cuando comenzó a sufrir fluctuaciones cada vez mayores entre estados húmedos y áridos. Además, los isótopos de carbono de las muestras de suelo sugieren que la región se convirtió en una vasta pradera.

Alrededor de este período, la fauna del mamíferos experimentó una drástica rotación, en la que se extinguieron muchos linajes de pastoreo especializado de gran cuerpo, incluyendo algunas especies de elefantes y caballos; en su lugar, surgieron taxones relacionados de menor tamaño corporal, lo que, según los autores, es otro signo de variabilidad climática. Además señalan que dicha variabilidad climática vuelve impredecible la disponibilidad de alimentos para los cazadores-recolectores humanos, lo que a su vez genera mayor movilidad, recopilación de información e inversión en redes sociales de intercambio de recursos. Estos cambios son evidentes en las pruebas arqueológicas, señalan Potts et al.; mientras que el 98 % de la piedra utilizada anteriormente para fabricar herramientas provenía de una pequeña área localizada de la cuenca de Olorgesailie (que abarcaba tan solo 5 kilómetros), hace unos 320 000 años las herramientas fueron reemplazadas por obsidiana de regiones lejanas, hecho indicador de viajes de larga distancia y potencialmente comerciales. Esto implica una revisión significativa del comportamiento de los homínidos africanos alrededor del momento del origen del Homo sapiens, según afirman los autores.

Un estudio separado de Alison Brooks et al. ofrece más detalles sobre los artefactos realizados por humanos excavados en la cuenca Olorgesailie, incluyendo armas y pigmentos que arrojan luz sobre la tecnología y el comercio tempranos. En particular, se observan cinco sitios que abarcan el período comprendido aproximadamente entre hace 500 000 y 298 000 años, donde encuentran diferencias claras en los tipos de herramientas entre los sitios más antiguos y los más recientes. Mientras que los sitios más antiguos producían armas más grandes y voluminosas, como hachas de mano, hechas de roca volcánica localizada geográficamente, uno de los sitios más recientes contenía armas de un estilo diferente, mucho más pequeñas y refinadas.

Alrededor del 42 % de estas herramientas de fabricación más recientemente habían sido elaboradas a partir de obsidiana, de la que no existe una fuente local, según señalan los autores. Además, se recuperaron en el lugar alrededor de 46 000 copos de obsidiana, lo que indica que la obsidiana se trajo como materia prima y se trabajó en el sitio, en lugar de importarse en forma de artefactos terminados. Los investigadores también descubrieron que la segunda materia prima exótica más común es el sílex verde, marrón o blanco (roca de color). De particular interés es un trozo de pigmento ocre con dos agujeros perforados, lo que lo convierte en uno de los pigmentos más antiguos conocidos claramente trabajados, según afirman los autores, señalando que las exóticas rocas brillantes rojas y negras transportadas pudieron haber sido apreciadas por su intenso color y haberse utilizado como comunicadores simbólicos de identidad o estatus. Por último, Brooks et al. también comentan los restos de animales que se encuentran en las proximidades de los sitios, que sugieren que los primeros humanos modernos pudieron haber subsistido, en parte, gracias a animales pequeños.

Un tercer estudio, de Alan Deino et al., proporciona una datación detallada de los sitios en la cuenca de Olorgesailie que capturan la transición crítica entre el Achelense y la Edad de Piedra Media. Utilizaron técnicas de datación de argón y uranio para determinar la cronología de los sitios de la cuenca, confirmando que los sitios más antiguos del Achelense contenían herramientas más grandes; a partir de hace unos 320 000 años, los sitios carecían de herramientas parecidas a las achelenses, según informan los autores, señalando que estos resultados establecen el depósito más antiguo de artefactos de la Edad de Piedra Media identificado hasta la fecha en el este de África. (Fuente: AAAS)