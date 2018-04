Logran describir la acción de una proteína de la bacteria causante de la enfermedad de Lyme

Redacción

Jueves, 5 abril 2018

Medicina

Una investigación en la que han participado científicos de CIC bioGUNE (España) ha descrito, por primera vez, la acción de una proteína de la bacteria causante de la enfermedad de Lyme o borreliosis de Lyme. Los resultados del trabajo, que ha sido publicado por la revista Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, abren la puerta a la búsqueda de nuevas vacunas basadas en esta proteína y al posible desarrollo de terapias que induzcan una mejor actividad de las células encargadas de luchar contra la infección, sobre todo en sus fases iniciales.

La enfermedad de Lyme o borreliosis de Lyme es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria que pertenece al grupo de las espiroquetas, de la que también forman parte otros patógenos como los que causan la sífilis, la pinta u otras. La bacteria es transmitida por artrópodos del grupo de la garrapata de la semilla del ricino (Ixodes). El ciclo de vida de la bacteria depende de su supervivencia tanto en la garrapata como en elhuésped mamífero y debe asegurarse de que pueda persistir en ambos ambientes para poder completar su ciclo de vida.

La enfermedad causa una serie de síntomas poco específicos que la hacen difícil de diagnosticar a no ser que se haya detectado la picadura de la garrapata. Generalmente causa inflamación, que es más común en articulaciones (artritis), corazón (carditis) o el sistema nervioso (neuroborreliosis), con sintomatología que incluye episodios de parálisis. El tratamiento con antibióticos es generalmente altamente efectivo si se realiza en las fases tempranas de la enfermedad, pero se complica en etapas tardías en las que los regímenes necesarios son más largos y menos eficientes. A pesar de ser una enfermedad que se estima afecta a cientos de miles de personas en Europa y Estados Unidos, no existe una vacuna frente a esta infección.

“En nuestro trabajo se describe la acción de una proteína de la bacteria causante de la enfermedad de Lyme que parece estar asociada con su capacidad de evadir la respuesta inmune y su establecimiento como patógeno persistente en estadios posteriores. Esta proteína inhibe varias funciones asociadas con la respuesta inmune mediada por células, como neutrófilos, que están altamente especializadas en la lucha rápida frente a las infecciones. De esta manera, la bacteria es capaz de sobrevivir este ataqueinicial del sistema inmune y diseminarse por el cuerpo”, explica Juan Anguita, investigador Ikerbasque en CIC bioGUNE, que ha participado en el estudio.

“Dada la falta de medidas eficaces de protección frente a la infección, el conocimiento de factores implicados en la supervivencia de la bacteria es un paso más para la búsqueda futura de nuevas vacunas basadas en esta proteína. El trabajo desvela, asimismo, uno de los mecanismos que la bacteria ha desarrollado para su eficiente establecimiento en el hospedador, ya que es una de las pocas bacterias extracelulares capaz deestablecer infecciones persistentes por mecanismos que probablemente son multifactoriales, pero que parecen que implican a esta proteína, denominadaBBA57. El conocimiento de los mecanismos de supervivencia de la bacteria permite enfocar nuestra atención a los aspectos del sistema inmune que resultan afectados. La identificación de una de las proteínas responsables marca como potencial objetivo terapéutico su bloqueo mediante vacunas o compuestos queimpidan su actividad”, indica el investigador Juan Anguita.

Juan Anguita. (Foto: CIC bioGUNE)

El estudio, que ha sido desarrollado por un equipo multidisciplinar de investigadores, liderado por el grupo de investigación del Dr. Utpal Pal de la Universidad de Maryland, con la participación de CIC bioGUNE, Institutos Nacionales de la Salud (NIH) de EEUU y Tufts University(Boston), se inició hace más de dos años. En este periodo ha sido necesarioidentificar los complicados mecanismos que la bacteria utiliza para persistir e inducir daño en el hospedador, ya que su biología es altamente compleja.

Otra dificultad que ha sido necesario salvar radica en que muchos de los efectos causados en mamíferos son multifactoriales. Asimismo, la dificultad de la manipulación de este microorganismo ha complicado el estudio todavía más. Pese a que se han desarrollado herramientas que permiten un estudio más exhaustivo de la biología de la bacteria, aún existen muchas dificultades, ya que la bacteria posee una gran cantidad de proteínas de las que todavía se carece de información detallada por no ser similares a las presentes en otros patógenos.

Para llevar a cabo el estudio se han conseguido bacterias mutantes que carecen de la proteína BBA57. Estas bacterias mutantes han sido estudiadas en sistemas tanto in vitro como en un modelo de enfermedad en ratón. (Fuente: CIC bioGUNE)