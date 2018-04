Hay suficientes textos antiguos para estudiar la transformación histórica de la sintaxis del euskera

Redacción

Viernes, 6 abril 2018

Arqueología

La lingüista de la UPV/EHU (España) Dorota Krajewska ha estudiado textos antiguos en euskera, con el objetivo de determinar la evolución que han tenido las oraciones subordinadas a lo largo de la historia. Ha contado con textos de los siglos XVI-XIX de todos los dialectos de la lengua vasca. A pesar de que el corpus, o conjunto de textos, en euskera es pequeño y bastante tardío, la investigadora asegura que existe suficiente documentación para estudiar la sintaxis histórica.

En los últimos años, ha avanzado mucho la investigación sobre la gramática histórica del euskera, la rama de la lingüística encargada de estudiar los cambios de la lengua. En esa área, la lingüista polaca Dorota Krajewska trabaja en ampliar el conocimiento sobre la sintaxis histórica del euskera, en el grupo de investigación Monumenta Linguae Vasconum de la UPV/EHU; “estudio la historia de diferentes estructuras complejas del euskera”, comenta la investigadora. Hasta la fecha, no se ha investigado mucho acerca de la evolución histórica de la sintaxis, y mucho menos sobre la transformación de las oraciones subordinadas. Para la investigadora, este tipo de trabajos sirven para “comprender por qué el euskera actual es como es”.

El objetivo principal de la investigación de Krajewska ha sido estudiar la manera en la que son empleadas esas complejas estructuras en los textos antiguos. Para ello, ha analizado en textos de los siglos XVI-XIX de todos los dialectos de la lengua vasca dos temas generales: la secuencia del sustantivo y sus modificadores, y las estrategias de creación de oraciones subordinadas. Es decir, tal como ha reseñado Krajewska, por un lado, “cómo, cuándo y cuánto se utilizaban los modificadores que actualmente se posicionan después del sustantivo; y qué secuencia es más antigua: la que sitúa el modificador antes o después del sustantivo”, y, por otro, “cómo ha cambiado el uso de diferentes oraciones de relativo a lo largo de la historia del euskera”.

En la investigación histórica, “es muy importante contar con una muestra de textos representativa. Esto se traduce, hasta cierto punto, en tener en cuenta toda la extensión geográfica y los dialectos —comenta la investigadora—. El hecho de tener datos insuficientes es uno de los mayores inconvenientes: podría pasar que nos faltaran datos de algún dialecto o de alguna época”. La investigadora añade que estos corpus no están completamente digitalizados y centralizados, por lo que “no existe un corpus digital donde poder hacer la observación fácilmente”. Ha tenido que recopilar textos de numerosas fuentes, y realizar las búsquedas de forma manual o semiautomática. Esta tarea de búsqueda de ejemplos en los textos le ha llevado alrededor de dos años.

Dorota Krajewska. (Foto: UPV/EHU)

La investigación de la historia del euskera dispone de un número menor de datos que la investigación de las lenguas indoeuropeas vecinas, “ya que el corpus del euskera es relativamente pequeño y tardío —explica Krajewska—. En cualquier caso, mi investigación ha revelado que el material existente para estudiar la sintaxis histórica es suficiente. Hay una serie de aspectos de la sintaxis que no han cambiado desde el s. XVI, pero la forma y el uso de numerosas estructuras no es igual ahora que hace unos siglos”. Según la investigadora, “en comparación con otras lenguas minoritarias del mundo, el euskera se ha investigado mucho más, aunque todavía queda mucho por estudiar. A pesar de ser un corpus reducido, no lo conocemos bien todavía, y se puede seguir investigando”.

Dorota Krajewska (1986, Poznan, Polonia) estudió Lingüística en la Universidad de Adam Mickiewicz, en Polonia, y ha realizado el máster en Lingüística en la UPV/EHU. Es autora de la tesis doctoral internacional titulada ‘Euskararen sintaxi diakronikorantz: egitura konplexuak’ (Hacia la sintaxis diacrónica del euskera: estructuras complejas), llevada a cabo en euskera e inglés, bajo la dirección del catedrático de la UPV/EHU Joseba A. Lakarra y Javier Ormazabal, profesor de la UPV/EHU. Para la realización de la tesis en euskera recibió la beca del Vicerrectorado de Euskera de la UPV/EHU, en 2012. (Fuente: UPV/EHU)