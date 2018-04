Nueva diana terapéutica potencial contra el sarcoma de Ewing

Redacción

Viernes, 6 abril 2018

Medicina

El grupo de investigación Oncobell en sarcomas del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL) (Catalunya, España), liderado por el Dr. Òscar Martínez-Tirado, han identificado una nueva diana terapéutica potencial para el sarcoma de Ewing, el segundo cáncer de hueso más frecuente en niños y adolescentes, caracterizado por su agresividad y tendencia a metastatizar. La investigación, publicada en International Journal of Cancer, ha sido financiada prácticamente en su totalidad por la Fundación Alba Pérez, una entidad sin ánimo de lucro dedicada en exclusiva a esta enfermedad.

Desde hace años, la principal línea de investigación del grupo en sarcoma de Ewing se centraba la proteína caveolina 1 (CAV1), que se había podido relacionar con la aparición de resistencia al tratamiento y metástasis, entre otros. Sin embargo, la localización de esta proteína en la célula dificulta su uso como diana terapéutica. "Es por eso que buscábamos un cofactor de CAV1 con un papel igual de relevante pero más accesible", explica el Dr. Martínez-Tirado, "y el receptor de membrana EphA2, ya descrito en anteriores trabajos, cumple estas condiciones".

En su último trabajo, los investigadores no sólo demuestran la conexión entre el receptor EphA2 y la caveolina 1, sino que también establecen una correlación entre la fosforilación de EphA2 y la agresividad de los tumores en sarcoma de Ewing. "En estudios in vitro e in vivo, observamos que este receptor de membrana es una pieza fundamental en la migración de las células tumorales".

En cuanto a los estudios in vivo, el equipo de investigación usó dos modelos. El modelo artificial de metástasis, más experimental, permite valorar la capacidad de las células para adherirse al epitelio pulmonar en condiciones adversas. Por otra parte, el nuevo modelo ortotópico desarrollado por el mismo grupo hace unos meses permite inducir una metástasis espontánea, de forma mucho más similar a la clínica.

(Foto: IDIBELL-Bellvitge Biomedical Research Institute)

"En el laboratorio, hemos demostrado que la falta de receptor EphA2 disminuye muy significativamente la incidencia y el número de metástasis", comenta el Dr. Martínez-Tirado, "y gracias a la colaboración con el Hospital Virgen del Rocío, también hemos constatado que el 90% de los pacientes de sarcoma de Ewing expresan este receptor (mimetizando la caveolina 1), hecho fundamental de cara a catalogarlo como diana terapéutica. Paralelamente, el trabajo con muestras de pacientes también nos ha permitido correlacionar la actividad independiente del ligando del receptor EphA2, asociada a su fosforilación, con una peor supervivencia."

Gracias al apoyo económico continuado de la Fundación Alba Pérez, los investigadores del IDIBELL podrán seguir trabajando en el desarrollo de tratamientos capaces de bloquear la actividad de este receptor. (Fuente: IDIBELL-Bellvitge Biomedical Research Institute)