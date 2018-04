El nitrógeno puede ser un sostén para la vida cuando se libera de las limitaciones del sustrato rocoso

Redacción

Viernes, 6 abril 2018

Ecología

Si bien la opinión más difundida consiste en que el nitrógeno del suelo y la vegetación de la Tierra proviene de la atmósfera, un nuevo estudio apunta a una fuente adicional que ha sido subestimada: el sustrato rocoso desgastado.

Dado que la disponibilidad de nitrógeno determina el crecimiento de las plantas, estos descubrimientos tienen importantes implicaciones para comprender el ciclo del carbono y el cambio climático a nivel mundial. En su estudio, Benjamin Houlton et al. argumentan que se suele pensar que el nitrógeno entra en los ecosistemas de la superficie terrestre a través de la atmósfera.

Sin embargo, existen bajo tierra grandes cantidades de nitrógeno que se libera a medida que se desgastan las rocas. Para descubrir el grado de esta liberación de nitrógeno, los autores utilizaron tres enfoques diferentes. En primer lugar, observaron estudios de intercambio de nitrógeno entre la atmósfera, la biosfera, la hidrosfera y la geosfera a nivel global en tiempo geológico para determinar la cantidad total de nitrógeno.

Como segundo enfoque, examinaron un variado conjunto de indicadores geoquímicos, como carbón orgánico en muestras fosilizadas, para estimar cuánto carbón -y, por lo tanto, cuánto nitrógeno- se libera con el paso del tiempo, hasta llegar a un valor coincidente con el obtenido en el primer enfoque. Por último, utilizaron el modelado para explorar los flujos del nitrógeno.

Basándose en sus tres análisis, los autores sugieren que el desgaste de las rocas contribuye entre un 6 y un 17% a la cantidad total del nitrógeno terrestre, o de 11 a 18 teragramos anuales de nitrógeno, una cantidad digna de competir con el nivel de nitrógeno proveniente de la atmósfera. (Fuente: American Association for the Advancement of Science)