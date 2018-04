Los transportadores LAT2 y TAT colaboran en la reabsorción renal de los aminoácidos neutros

Redacción

Jueves, 12 abril 2018

Medicina

Un equipo científico ha descrito por primera vez la acción sinérgica in vivo de los transportadores de aminoácidos neutros LAT2 y TAT1, así como su participación en el proceso de reabsorción renal. La nueva investigación, llevada a cabo con modelos animales, está liderada por los investigadores Manuel Palacín, de la Facultad de Biología y el Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona), y Virginia Nunes, de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud y el Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL), ambos miembros del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras (CIBERER) (Catalunya, España).

En el trabajo, publicado en la revista Journal of the American Society of Nephrology (JASN), también participan los equipos dirigidos por los expertos Antonio Zorzano, de la Facultad de Biología de la UB, el Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona) y el CIBER de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIBERDEM); Rafael Artuch (CIBERER), y François Verrey (Universidad de Zúrich, Suiza), entre otros expertos.

La reabsorción renal de aminoácidos —los componentes estructurales de las proteínas— es un proceso fundamental para mantener el equilibrio del medio interno del organismo (acidez, concentraciones de iones, etc.). Las deficiencias en el transporte renal de los aminoácidos pueden originar enfermedades metabólicas (aminoacidurias) de diversa gravedad, como la cistinuria o el trastorno de Hartnup. La mayor parte de las aminoacidurias conocidas son causadas por alteraciones en las proteínas que se encuentran en la membrana apical renal. Ahora bien, en humanos se conoce además una única patología —que afecta a aminoácidos catiónicos— asociada a la disfunción de un transportador basolateral de aminoácidos.

La nueva investigación analiza la disfunción de transportadores basolaterales mediante un modelo animal transgénico (que no expresa los genes Slc7a8 y Slc16a10) generado por los equipos de Virginia Nunes, Manuel Palacín y François Verrey. En concreto, estos genes están relacionados con la síntesis de un componente del intercambiador de aminoácidos neutros LAT2/CD98hc, y del transportador de aminoácidos aromáticos TAT1, respectivamente.

Manuel Palacín y Virgina Nunes. (Foto: U. Barcelona)

En este modelo experimental —doblemente transgénico para LAT2 y TAT1— la ausencia de los transportadores de aminoácidos alteró el proceso de reabsorción renal, por lo que a través de la orina se perdían diferentes aminoácidos (básicos, aromáticos, neutros, etc.), sustratos específicos de los transportadores y de la prolina. En paralelo, mediante el análisis exhaustivo de la expresión génica de más de quince transportados y posibles variantes, se determinó que el transportador basolateral y+LAT1/CD98hc desempeñaba una posible función compensadora ante la falta de LAT2 y TAT1.

La nueva investigación muestra por primera vez la sinergia funcional de los transportadores LAT2 y TAT1 in vivo, y determina que el flujo basolateral de los sustratos de LAT2 depende del reciclaje de aminoácidos aromáticos a través de TAT1. Asimismo, este es el primer trabajo científico que constata la participación de LAT2 en el proceso de reabsorción renal de aminoácidos. Los resultados de la nueva investigación, junto con la identificación de mecanismos de compensación por parte de otros transportadores, podrían explicar las dificultades para identificar en humanos las aminoacidurias neutras causadas por defectos en transportadores basolaterales. (Fuente: U. Barcelona)