Hallan en Eritrea restos fósiles de fauna e industria lítica próximos a 1,5 millones de años

Redacción

Jueves, 12 abril 2018

Arqueología

La campaña de excavación anual en la cuenca de Engel Ela-Ramud, en Eritrea, recientemente finalizada, ha aportado restos fósiles próximos a 1,5 millones de años. En el marco de las investigaciones geológicas, paleontológicas y arqueológicas que se efectúan en este lugar, se han aplicado nuevas metodologías de datación basadas en la técnica de ESR (Resonancia Magnética Electrónica) y se ha avanzado en la cartografía geológica de dicha cuenca. Además, se ha iniciado un plan de colaboración para la realización de pozos y potabilización del agua que mejore la calidad de vida de la población local afar.

Esta campaña ha sido desarrollada por un equipo eritreo-español dirigido por Bienvenido Martínez-Navarro, profesor de investigación ICREA (Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats); Eudald Carbonell, catedrático de Prehistoria en la Universidad Rovira i Virgili (URV) y Tsegai Medin, investigador de la Comisión Eritrea de Cultura y Deportes (ECCS) y becario postdoctoral de la Fundación Atapuerca, todos ellos adscritos al IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social) (Catalunya, España). Se han centrado en una prospección y excavación que ha proporcionado importantes resultados científicos y en la cual han participado además otros especialistas vinculados al Centro Nacional para la Investigación en Evolución Humana-CENIEH (Burgos), a la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), al Museo Nacional de Eritrea (NME) y a la Comisión Eritrea de Cultura y Deportes.

Han incidido especialmente en los trabajos geológicos y geocronológicos. Así, el Prof. Oriol Oms (UAB) ha realizado una revisión general a nivel estratigráfico, sedimentológico y tectónico, y está finalizando una cartografía detallada de toda la cuenca. Por otro lado, la Dra. Davinia Moreno, investigadora del CENIEH y destacada especialista en metodología de ESR, ha tomado muestras para obtener dataciones de los principales yacimientos arqueopaleontológicos localizados hasta ahora en Engel Ela-Ramud (Ado Quauleh, Bolali, Sasaktoli, Gameré, Luba Gadhi y Herau IV).

Restos de industria lítica in situ, de cerca de 1,5 millones de años de antiguedad - Proyecto Engel Ela

Por otro lado, se han impulsado los trabajos para mejorar el conocimiento del registro fosilífero y paleoantropológico de la cuenca. En esta ocasión se ha continuado la prospección en el sector de Delahaitu, y especialmente se han concentrado los esfuerzos en el sector de Ramud, localizándose nuevos afloramientos con fauna e industria lítica de tipo Achelense in situ. Concretamente, se han identificado importantes restos en superficie y, es muy relevante, tres nuevos afloramientos con presencia de fauna y artefactos asociados in situ, correspondientes a los nuevos yacimientos de Luba Gadhi I, II y III.

En Luba Gadhi I se han extraído restos de caparazones de tortugas in situ, realizándose una pequeña excavación de 12 m2, y en su entorno se han encontrado numerosas piezas líticas y restos de núcleos óseos (cuernos) correspondientes a seis individuos distintos de un búfalo gigante similar al toro de Buia (Bos buiaensis) o a su famoso ancestro, el búfalo de Olduvai (Pelorovis oldowayensis).

Restos de industria lítica in situ, de cerca de 1,5 millones de años de antiguedad. (Foto: Proyecto Engel Ela)

En Luba Gadhi II-Gallardo se excavaron parcialmente 8 m2, descubriéndose 3 niveles fértiles, siendo especialmente rico en registros paleontológicos y arqueológicos el más inferior, donde se localizó in situ una importante acumulación de fauna de grandes vertebrados y de industria lítica Achelense en gran formato. Asimismo, se encontró una importante abundancia de restos fósiles en superficie, correspondientes a hipopótamos (Hippopotamus cf. gorgops), dos especies de cerdos (Metridichoerus modestus y Kolpochoerus majus), antílopes, monos, cocodrilos y tortugas.

Finalmente, en Luba Gadhi III se encuentra un registro de elefantes (Elephas recki ssp.), además de otros fósiles e industria lítica en gran formato, muy parecido a los otros dos yacimientos.

En general, se puede decir que todo el registro arqueopaleontológico de Luba Gadhi corresponde a una época temprana del Achelense, en unas cronologías comprendidas entre 1,5 y 1,0 millones de años de antigüedad.

Asimismo, en esta campaña se ha ejecutado una colaboración muy significativa con la población afar local de Engel Ela. Gracias a la labor de dos cooperantes, el hidrogeólogo Pedro Verzier, de Talantia start up tecnológica, especializada en temas ambientales y de aguas con un fuerte compromiso social desde su fundación, y el experto en la potabilización de aguas José Manuel Vílchez, se ha iniciado un proyecto para la construcción de pozos protegidos y con suficiente caudal que se construirán en los próximos años, y además se ha experimentado con filtros y cocinas solares para purificar y hervir el agua, especialmente en un principio para la población infantil, que sufre de gastroenteritis, disentería y otras enfermedades relacionadas con la ingestión de aguas contaminadas.

Todos estos trabajos están autorizados por la Comisión Eritrea de Cultura y Deportes, y están financiados por la Fundación Palarq a través del proyecto “Cuna de la humanidad: Eritrea-Valle del Rift”, gestionado desde la Fundación Atapuerca. El proyecto cuenta además con el apoyo logístico del Museo Nacional de Eritrea. (Fuente: IPHES)