Identifican microorganismos que podrían estar detrás del origen de la obesidad

Viernes, 13 abril 2018

Medicina

Los niños que nacen de madres que padecen obesidad corren un riesgo alto de sufrir la misma afección, por lo que el origen de esta enfermedad podría ser no sólo genético y ambiental, sino también microbiano. Así se desprende de una investigación realizada por Tomás Cerdó Ráez en el marco de su tesis doctoral en el Programa de Doctorado de Biomedicina de la Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Granada (España), publicada en la revista Journal of Physiology and Biochemistry.

La investigación ha analizado las diferencias en las funciones codificadas por la microbiota intestinal (microorganismos del intestino) de niños de 18 meses de edad, nacidos de madres con obesidad y con normopeso. “La edad de los niños incluidos en este estudio es de especial relevancia, ya que se trata de un periodo en el que los alimentos sólidos se han establecido casi en el 90% de la dieta de los niños, frente a la alimentación mediante leche materna o fórmula”, explica el investigador Tomás Cerdó Ráez.

La influencia del índice de masa corporal materno previo a la gestación en la comunidad microbiana intestinal de los hijos se estudió a través de un análisis genético aplicado a los microorgnaismos, mediante muestras fecales de niños nacidos de madres con normopeso y madres con obesidad, gracias a la secuenciación del gen 16S rRNA y una predicción de su funcionalidad.

Obesidad. (Foto: UGR)

De esta forma, el estudio da indicios de que la obesidad materna previa a la gestación podría proporcionar una comunidad microbiana intestinal específica con funciones concretas durante la infancia en los niños. Estos datos aportan un mayor conocimiento acerca de la propia obesidad, ayudando a dilucidar un posible origen de una enfermedad que afecta a tantas personas. (Fuente: UGR/DICYT)