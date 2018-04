Agorafobia: un callejón con salida

Redacción

Lunes, 16 abril 2018

A quienes viven en núcleos urbanos, como por ejemplo Madrid, una ciudad con tres millones de habitantes, puede que les resulten familiares los síntomas de nerviosismo frente a la vida diaria en la ciudad. En caso de agravamiento de los síntomas, es necesario tratarlo para prevenir posibles empeoramientos.

Realizar una terapia psicológica es garantía de salud mental. Durante años ha existido la creencia de que “a los psicólogos solamente acuden las personas débiles, que no tienen personalidad y no son capaces de afrontar los problemas. Nada más lejos de la realidad. Se quedarían sorprendidos si pudieran ver que la mayoría de los pacientes son personas fuertes, pero que han sufrido mucho y han tratado de aguantar durante mucho tiempo”, aclara Gerardo Castaño Recuero, uno de los psicólogos en Madrid que trata con detalle trastornos de ansiedad, agorafobia, ataques de pánico, fobia social...

La ansiedad, en concreto, es una experiencia muy conocida: un examen, una entrevista de trabajo, cualquier situación que nos ponga en un estado perceptivamente de riesgo; aquí se experimentan los síntomas característicos de una respuesta ansiosa: se acelera el corazón y la respiración, nos sudan las manos, ponemos los músculos rígidos, estamos muy preocupados y tenemos esa sensación de que no se nos quita eso de la cabeza.

Pero la ansiedad se distingue, en el cómo y en el cuánto, de un trastorno de ansiedad. Los trastornos de ansiedad son alteraciones psicológicas que van más allá de nervios espontáneos y lógicos por una respuesta natural de protección de nuestro cuerpo. Los trastornos de ansiedad afectan de una manera directa y negativa sobre las capacidades individuales para desenvolverse y adaptarse con éxito o con normalidad al entorno habitual. Así, los síntomas característicos de los trastornos de ansiedad se distinguen claramente de las sensaciones cotidianas como el nerviosismo, y se convierten en reacciones desproporcionadas e involuntarias, intensas y recurrentes, generando una incomodidad en las distintas esferas de la vida de la persona.

La función primigenia del miedo es actuar como un mecanismo de protección, de alerta frente al peligro. Pero en el trastorno de ansiedad, el miedo se convierte en desproporcionado y pierde sentido como función adaptativa. Cuando los trastornos de ansiedad no reciben un adecuado diagnóstico, la persona que los padece puede adoptar una serie de medidas extremas que empeorarían su capacidad adaptativa a ese entorno habitual que hemos mencionado. La ansiedad puede derivar con facilidad en agorafobia, viéndose afectada la vida cotidiana y social de la persona.

Popularmente se ha asumido que la agorafobia es lo contrario a la claustrofobia. Si la claustrofobia es la fobia a los espacios cerrados o limitados, la agorafobia se entiende como el miedo a los espacios abiertos, pero esto es erróneo porque la agorafobia va más allá de la magnitud del espacio. De hecho, la agorafobia se refiere al miedo que se produce en los espacios públicos respecto a la imposibilidad de evitar un problema o respecto a la dificultad para recibir ayuda. Para alguien que experimenta agorafobia, sufrir ansiedad en casa puede parecerle un episodio más controlable que si lo sufre en la calle, en una aglomeración, en el transporte público… La agorafobia complica el trastorno de ansiedad, porque aísla al individuo en su ansiedad, evitando mantener el contacto con la vida más allá del hogar o del lugar de trabajo.

El miedo a salir se convierte en una losa para la persona que sufre ansiedad, y a su vez, esa ansiedad se retroalimenta por los miedos y la culpabilidad. A cualquier persona que haya sufrido agorafobia, o que tenga familiares o amigos que la padezcan, le sonarán estos comentarios: “tendría que haber salido a la calle hoy”, “si salgo a comprar puedo sufrir ansiedad”, “si digo que no he salido van a pensar que no quiero ponerme bien”... etc.

Aunque la agorafobia no es extraña en ciudades medianas y pequeñas, lo cierto es que su diagnóstico es muy común en entornos urbanos. Coger el autobús, hacer cola en el supermercado, transitar por aceras llenas de peatones, ir a un centro comercial… Son acciones aparentemente sin riesgo que para la experiencia de la persona que sufre agorafobia, son de un elevado nivel de dificultad. Pero en entornos no urbanos también se dan los trastornos nerviosos. Psique Psicólogos Illescas es un gabinete de psicología que trata a pacientes con ansiedad, depresión, agorafobia… el psicólogo Augusto Castaño Recio atiende a pacientes en Illescas y en Torrijos, y previene a las personas que están sufriendo tanto trastorno de ansiedad como agorafobia: “Debe confiar en el psicólogo. Éste es un profesional, que le ayudará a vencer esas sensaciones. Todo lo que hablen quedará en secreto dentro de la consulta. Nadie le va a juzgar o a señalar con el dedo. Cuando sea capaz de abrirse y contar lo que le sucede se encontrará mucho mejor.”