En muchos países, la salud ósea puede estar en riesgo debido a la baja ingesta de calcio

Sábado, 21 abril 2018

La International Osteoporosis Foundation (IOF) presentó un nuevo recurso interactivo. El Global Map of Dietary Calcium Intake in Adults, revela que muchas poblaciones no obtienen suficiente calcio en sus dietas y refleja los resultados de un estudio reciente publicado por el Steering Commitee de Calcio de la IOF *.

El calcio es uno de los principales componente del hueso; representa entre el 30-35% de su masa y gran parte de su fuerza. La baja ingesta de calcio se ha relacionado con una menor densidad mineral ósea, lo que aumenta el riesgo de osteoporosis y de huesos rotos.

La cantidad de calcio necesaria varía en las diferentes etapas de la vida. Los requerimientos de calcio son especialmente altos en la adolescencia debido al rápido crecimiento del esqueleto, y en la edad avanzada, cuando disminuye la capacidad del cuerpo para absorber el calcio. En los adultos mayores, la pérdida ósea se produce a una tasa aproximada del 1% por año, lo que resulta en una pérdida anual de calcio cercana a 15 grs.

Las recomendaciones para la ingesta diaria de calcio varían según el país. Sin embargo, generalmente se recomiendan 800-1000 mg/día para adultos sanos, con cantidades más altas recomendadas para adolescentes, mujeres posmenopáusicas, ancianos y personas con osteoporosis. Los alimentos ricos en calcio incluyen todos los productos lácteos (leche, yogur, quesos), ciertos vegetales (por ejemplo, brócoli o col rizada); pescado enlatado entero con huesos comestibles blandos como sardinas; algunos frutos secos; productos de soja con calcio (tofu, leche de soja); y algunas aguas minerales.

(Foto: IOF)

En un simposio especial celebrado en el Congreso Mundial sobre Osteoporosis, Osteoartritis y Enfermedades Musculo-esqueléticas en Cracovia, Polonia, expertos presentaron el Mapa Global IOF de la ingesta de calcio en la dieta en adultos y disertaron sobre las implicancias que la baja ingesta de calcio tiene para la población mundial.

En los 74 países incluidos en el Mapa, la estimación de la ingesta media de calcio en la dieta entre los adultos varía ampliamente, de un mínimo de 175 mg/día en Nepal a un máximo de 1233 mg/día en Islandia. Los países de Asia, África y América del Sur en su mayoría tienen una baja ingesta de calcio, que oscila entre alrededor de 400 y 700 mg/día. Los países con una ingesta promedio de calcio superior a 1000 mg/día se encuentran en el norte de Europa. Puede haber una gran variación dentro de las regiones, como en América Latina, donde Colombia tiene una ingesta promedio de solo 297 mg/día, en contraste con 805 mg/día en México.

Lamentablemente, Centro y Sudamérica carecen de información epidemiológica robusta respecto a los niveles de ingestión de calcio, y los datos disponibles son insuficientes o reflejan la ingesta dietaria de un pequeño grupo poblacional", señaló la Profesora Patricia Clark, coautora del estudio, Profesora de Epidemiología Clínica en la Universidad Nacional Autonoma de México y miembro del Board de la IOF por México. Y agregó: "El mapa revela que los datos publicados en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Colombia muestran los promedios de ingesta de calcio dentro de las más bajos del mundo (600 mg/día). Mexico es el país que presenta el mayor promedio de ingesta de calcio en la region (800 mg/día). Sin embargo, al igual que muchos de los países de América Latina presenta también niveles sub-óptimos de vitamina D. Desafortunadamente los estudios disponibles son limitados".

El Profesor Cristiano Zerbini, miembro del Board Global por Brasil y coautor del estudio, comentó acerca de la situación en ese país:

La ingestión promedio de los brasileros entre 20 y mayores a 60 años es de 505 mg/día. Esto sitúa a Brasil entre los países que están en la franja de menor ingestión global (inferior a 600 mg/día). Estudios brasileros establecen que el calcio es el nutriente de mayor prevalencia de ingesta inadecuada -mayor al 80%".

Y señaló su preocupación por los bajos niveles de consumo de calcio en Brasil, donde las tasas de fracturas de cadera están aumentando rápidamente en la población de mayor edad.

Las fracturas de cadera son la más grave, costosa y potencialmente mortal consecuencia debido a osteoporosis. Las proyecciones futuras para Brasil indican que para el año 2050, el número de fracturas de cadera excederá al millón, a menos que se tomen medidas", concluyó.

La profesora Bess Dawson-Hughes, autora principal y presidenta del Steering Committee de Calcio de la IOF y directora del Laboratorio de Metabolismo Óseo de la Universidad de Tufts en Boston, comentó:

El aumento de la ingesta de calcio a lo largo de la vida es una estrategia importante para mejorar la salud ósea. Animamos a las personas de todas las edades a cumplir con sus requerimientos de ingesta de calcio al consumir diferentes alimentos ricos en calcio. Para las personas que no pueden obtener suficiente calcio a través de su dieta, pueden ser necesarios suplementos de calcio para alcanzar el requerimiento de ingesta de 800 a 1,000 mg/día. Esto es particularmente importante para los adultos mayores que no consumen suficientes alimentos ricos en calcio. En este grupo poblacional, los suplementos de calcio combinados con vitamina D pueden reducir el riesgo de fracturas".

El Mapa Global sobre Ingesta Alimentaria de Calcio de la IOF es un recurso educativo que alerta sobre el problema de la ingesta inadecuada de calcio. El objetivo es movilizar a los proveedores de atención médica y a las autoridades sanitarias de todo el mundo para desarrollar estrategias apropiadas para abordar la baja ingesta de este importante nutriente, especialmente en regiones donde la ingesta alimentaria es críticamente baja. (Fuente: International Osteoporosis Foundation)