Hotmail y Outlook, la maravilla de internet

Redacción

Lunes, 23 abril 2018

Internet

Hoy en día esta web es muy conocida como Outlook , anteriormente como Hotmail. Fue creada como el primer servicio gratuito de correo electrónico y ha experimentado muchos cambios desde su origen para poder mantenerse en el mercado, siendo uno de los más utilizados a nivel mundial.

Este se creó con la finalidad de ser una agenda personal, en donde puedes guardar tus mensajes, archivos, comunicarte con demás personas, enterarte de nuevas noticias, tiene herramientas de office como Excel, Word, PowerPoint y también cabe destacar que puedes modificarlo para darle un estilo personal.

Cómo crear una cuenta

Para poder ingresar a Hotmail login debes seguir una serie de pasos en donde deberás ingresar tus datos como tu nombre, fecha de nacimiento, esto con la finalidad de poder proteger tu cuenta y que nadie más pueda ingresar a ella de manera que perjudique tu información.

Primeramente dirígete al sitio web Outlook y das click en opción de crear una cuenta, procede a ingresar tu nombre de usuario y una contraseña segura que nadie más pueda adivinarla. Posteriormente escribe tu nombre y tu apellido.

Puedes ver que te piden dar detalles como la fecha de nacimiento, el lugar de origen y el número telefónico es importante, ya que enviaran un código de seguridad para finalmente ingresar.

Posteriormente, ingresar el idioma que hablas y zona horaria, un tema o color que te guste para tu cuenta y una firma para cuando envíes un mensaje este aparezca al final de él. Siguiendo todos estos pasos podrás disfrutar de este servicio que te brinda muchas opciones.

Características y funciones del servicio

Este grandioso correo electrónico tiene muchas opciones para orientarte y decirte cómo debes utilizarlo, a medida que vayas teniendo más experiencia podrás tener un buen manejo y dominio de él. La velocidad que este posee es una grandiosa ventaja, pues sin ningún problema ordenas y envías tus correos a demás usuarios, adjuntar archivos o fotos. El almacenamiento no es un problema ya que es ilimitado, pues puedes guardar tus archivos y fotos sin preocupación. No olvides que la organización es muy importante, crea carpetas en donde tengas información específica que vayas a utilizar, para encontrarlo con facilidad. Puedes usarlo de distintas maneras en el ámbito de trabajo y negocios.

Historia del hotmail y terminar siendo la mensajería electrónica de altos servicios

Fue creada en 1995 por Jack Smith, en ese entonces Hotmail destacó por poseer una capacidad de almacenamiento muy grande para la época y que los usuarios podían ingresar desde cualquier parte del mundo. En 1997 integraron el servicio de mensajería lo que pasó a ser muy popular en el año. Para 1999 ya contaba con millones de usuarios. En el año 2004 Gmail prometió ser más avanzado en cuanto a características que ya poseía Hotmail, fue entonces cuando este decidió tener nuevos arreglos y configuraciones para poder permanecerse en el ranking.

Al pasar el tiempo, Hotmail cambia su nombre en el 2013 por Outlook, siendo mucho más actualizado y moderno que el anterior, este proceso no causó ningún problema con los usuarios, pues todo seguía en completa normalidad. No hay duda de que esta mensajería seguirá siendo por muchos años una de las mejores y más utilizadas webs que existe, ya que es parte de muchas personas hoy en día para sus trabajos y guardados de fotos, documentos, entre otros.

En efecto, al trascurrir los años nació Outlook, para ser exactos un 31 julio del 2012, ahora pasaríamos del “@hotmail.com“al “@Outlook.com“. No sólo esto, sino que además venía cargado con nuevos servicios que se volverían de primeras necesidades a través de los años, como las aplicaciones de Microsoft entre otros. No obstante, este servicio seguirá prometiendo durante muchos años, ya sea por su calidad o los servicios que la misma ofrece y promete para algunos años.

Finalmente, si aún no has probado la mejor mensajería en correos electrónicos no dudes en crearte una cuenta inmediatamente y así comunicarte con tus familiares, amigos, colegas etc. Por si fuera poco, puedes gozar de todos sus servicios gratuitos con una capacidad en almacenamiento casi ilimitada. Además, su mensajería te de la opción de verificar un buzón en correos no deseados y la bandeja principal.