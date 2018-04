Toca el saxo mientras le hacen una cirugía cerebral

Redacción

Martes, 24 abril 2018

Artículo del blog Cierta Ciencia, de la genetista Josefina Cano, que recomendamos por su interés.

Dan Fabbio, músico y profesor de música en una escuela en New Hartford, New York, en la primavera de 2015 recibió un diagnóstico médico que le podría quitar el amor de su vida y no solo eso, su medio de subsistencia. Un tumor, aunque benigno, había invadido una región del cerebro responsable de las funciones musicales.

Sacar un tumor del cerebro tiene sus peligros. No solo el tumor en sí mismo, sino también la operación para quitarlo, pueden dañar tejidos y con ello interrumpir la comunicación entre diferentes partes del cerebro. Por tanto, resulta de la máxima importancia verificar que cada acción que se realiza durante la operación no está provocando ninguna alteración en el funcionamiento normal de la mente del paciente.

