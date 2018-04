La importancia de la interacción entre humanos y animales

Redacción

Viernes, 27 abril 2018

La interacción humano-animal siempre ha estado presente, desde el principio de la evolución humana. A lo largo de la historia los animales han convivido con el hombre compartiendo un mismo entorno. La domesticación animal es la actividad pionera de las relaciones de conquista y dominio del hombre sobre la naturaleza.

Los animales, desde una visión humana, tienen asignado un papel importante. El más popular de ellos es el perro. Conocido y aclamado mundialmente como el mejor amigo del hombre. ¿También lo consideras tu mejor amigo?

Diversos estudios demuestran que los niños criados con mascotas tienen una infancia más feliz, muestran mayor empatía por otras personas y un mayor porcentaje de buen trato para con los animales.

La interacción y comunicación humano-animal contribuye en unas mejoras fisiológicas. Hay una asociación positiva significativa entre tener mascotas y la mejora de salud en un año.

Las personas que tienen mascotas muestran respuestas fisiológicas más saludables al estrés, incluyendo la presión arterial y la frecuencia cardíaca.

Los animales nos relajan, y la interacción positiva entre personas y animales estimula la liberación de oxitocina en ambos. Las personas con mascotas son más felices y están más tranquilas, y también poseen una mayor autoestima.

No caben dudas que tener una mascota es una muy buena idea, eso sí, hay que ser responsables y conscientes a la hora de adoptar una, teniendo en cuenta el espacio donde vivirá, el clima según que raza sea y si pasará la mayor parte del día encerrado y solo o en compañía. Para un perro, su amo es todo lo que tiene y el único entretenimiento del día. Mientras no estés con él, tu mascota estará contando los minutos para volver a verte. Y si viajas por un buen rato, tu perro puede entrar en depresión por sentirse abandonado.

Estudios afirman que el efecto que produce un amo en su perro, es el mismo que nos produce a nosotros esa persona que amamos o que tanto nos gusta. Ellos sólo tienen ojos para nosotros, por eso su amor es incondicional y puro. Así que a elegir muy inteligentemente el mejor momento para tener un compañero fiel. Acuérdate que no son objetos del cual puedes deshacerte cuando ya no los necesites. Ellos tienen sentimientos y sobre todo te entregarán todo su amor, no los abandones.

Por todas estas razones y más, tener un perrito y sentir su incondicional amor es una de las mejores sensaciones del mundo. Además aumentarás la actividad física ya que al tener un perro estás más que obligado a salir a caminar unas veces al día. No dudes en adoptar un pequeño colega peludín para hacer de tus días más lindos, brindándote su compañía, amor y lealtad a todas horas.

La mejor forma de cuidar a tu mascota es mandándolo regularmente al veterinario, poniéndole todas las vacunas necesarias y si es posible contratar un entrenador o encantador de mascotas por unas cuantas sesiones para que no sea peligroso ni desobediente. Búscate un veterinario de confianza. Evita llevarlo indistintamente a varios centros de cuidado animal. Selecciona al mejor para ti y conviértelo en su doctor de cabecera, con quien tu animalito pueda sentirse protegido y cómodo cada vez que necesite ir a consultar o tratar.

¿Cómo se llama tu amigo de cuatro patas?