Ejercitar cuerpo y mente es el mejor plan de pensiones por el que puedes apostar

Miércoles, 2 mayo 2018

Occidente envejece rápido, la sociedad de consumo y las prisas hacen que sus habitantes tengan una salud bastante pobre, desgastando prematuramente cada músculo y hueso de sus cuerpos y deteriorando aceleradamente las neuronas de su cerebro.

Enfermedades tardías cada vez aparecen antes y solo una parte de la población se ha dado cuenta a tiempo de que conseguir tener más dinero y bienes materiales a costa de la salud no conduce a ningún camino que mejore la calidad de vida.

Nos han engañado, nos han vendido una vida en la que creemos ciegamente que el que más tiene es el más feliz, siendo este nuestro modelo a seguir. Lo que no nos cuentan es que ese que tiene más que tú, posiblemente, sea otro pobre infeliz que gasta más de lo que posee, que se endeuda, al igual que tú, y que tiene puestos sus objetivos en conseguir tener más y asemejarse a alguien que tiene más que él. Es un círculo vicioso del que es difícil salir.

Esta ambición sin sentido hace que sacrifiquemos aspectos tan importantes como nuestro tiempo y nuestra salud, tanto física como mental.

Vamos a analizar brevemente cómo nos afecta este modelo de vida y qué podemos hacer para mejorar estos aspectos tan importantes y envejecer con dignidad. Veremos que no merece la pena hipotecar tu salud por tener una casa más grande o un coche mejor.

Cómo afecta nuestro estilo de vida a nuestro cuerpo

La alimentación y el ejercicio son los pilares de una buena calidad de vida a nivel físico, y aunque todo el mundo parece saberlo, pocos son los que realmente toman conciencia de ello y llevan una dieta equilibrada acompañada de actividad física regular.

Sin embargo, hay un gran enemigo que parece asecharnos continuamente, y del que es mucho más difícil escapar en nuestro modelo de sociedad. Se llama estrés y suele ganar las batallas en numerosas situaciones que se nos presentan en nuestra vida cotidiana. Entre las manifestaciones más evidentes que provoca el estrés en nuestra salud se encuentran la irritación, la sudoración excesiva, la falta de apetito, la presión arterial alta o la tensión muscular.

Sin embargo, ésta es solo una pequeña muestra de la extensa lista de efectos que puede conllevar. Para combatirlo, el deporte es un gran aliado que nos ayudará a liberar tensiones y endorfinas, la hormona de la felicidad.

Para practicarlo con seguridad, sea cuál sea la modalidad, o ya seamos principiantes o expertos, hay que controlar la fatiga a la que sometemos a nuestro cuerpo, que nunca sea excesiva y consigamos justo el efecto contrario que nos proponemos, que no es otro que cuidar de nuestra salud, en definitiva.

Los dispositivos para medir la presión arterial son los grandes aliados en la práctica del deporte para evitar llegar a un exceso de fatiga.

Cómo afecta nuestro estilo de vida a nuestra mente

Es posible que en más de una ocasión todos hayamos escuchado el dicho que asevera que es mejor estar solo que mal acompañado, sobre todo para evitar el temido estrés y no dudamos que en situaciones concretas pueda llegar a ser cierto, pero muchos estudios científicos revelan, por el contrario, cómo afecta el aislamiento y la soledad de manera negativa a nuestra mente cuando se prolonga en exceso en el tiempo.

Este mal es demasiado frecuente en la sociedad occidental, en la que apenas hay tiempo para dedicar a la familia y amigos y donde algunas personas viven realmente en la soledad de cuatro paredes, aisladas completamente del exterior.

Distintas circunstancias dan lugar a este estilo de vida, vivir solo, sin pareja, tener un trabajo online, realizar todas las compras por internet…una realidad cada vez más frecuente en una sociedad donde las relaciones no son duraderas y donde tenemos la falsa creencia que todo lo virtual es mejor, incluso el amor.

Pero nuestra especie es gregaria, social por naturaleza, y todos estos factores que nos aíslan es ir directamente contra natura, y si las condiciones extremas o prolongadas de aislamiento se prolongan durante demasiado tiempo, nos alteran mentalmente, creando cuadros de demencia.

Así que si te encuentras en una situación similar, relaciónate, sal y habla con tus iguales en toda ocasión que tengas, no te aísles en exceso y ejercita tu mente, al igual que ejercitas tu cuerpo.

A todos los humanos no nos afecta la soledad y el aislamiento de la misma forma, pero siempre son consecuencias negativas y algunos aprenden a usar la mente para combatir la soledad en situaciones extremas, ejercitando la memoria o creando amigos imaginarios, como los náufragos o los navegantes solitarios.

Aunque hablamos de situaciones que no se dan en nuestra vida cotidiana, sí es cierto que sí por otras circunstancias nos estamos sometiendo voluntariamente al aislamiento, las fatales consecuencias negativas para nuestra salud mental son las mismas que las que se viven esas situaciones extremas.