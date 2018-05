Campaña de excavaciones arqueológicas en el Kurdistán iraquí

Redacción

Jueves, 3 mayo 2018

Arqueología

Desde mediados del mes de abril se ha iniciado la campaña de excavaciones arqueológicas en el asentamiento de Gird Laskhir, cercano a la ciudad de Erbil, capital del Kurdistan iraquí. El equipo de investigadores del Grup de Recerques Arqueològiques del Mediterrani i Proxim Orient (GRAMPO) del departamento de Prehistoria de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), dirigidos por la Dra. Anna Gómez y el Prof. Miquel Molist, cuentan para este amplio proyecto de investigación con la financiación de la Fundación Palarq y del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

La actual campaña se alargará hasta el día 15 de mayo. Los trabajos focalizan sus esfuerzos por una parte en la excavación y el estudio del yacimiento de tell Lashkir, un asentamiento con una larga ocupación histórica, pues se han documentado niveles del periodo Uruk medio hasta la transición del I milenio BC. Destacan por su originalidad e importancia histórica los materiales adscritos a los periodos Ninevite 5 y al Late-Middle Bronce Age (III-II milenio).

Por otra parte, el equipo realizará al mismo tiempo una intervención en el espacio kárstico de Gali Chnar, de la región del Soran, trabajos que se iniciaron el año anterior, y están permitiendo documentar ocupaciones inéditas de época epipaleolítica y neolítica, es decir, contribuyen al conocimiento de la transición de las sociedades cazadoras y recolectoras hacia las agrícolas y ganaderas.

Finalmente, también en esta campaña se prevé una tercera operación de campo. Se trata de completar las prospecciones arqueológicas en las montañas del Soran y especialmente en Haji Omeran, en un área geográfica clave cómo es el paso natural hacia Irán (por Piranxahr) y al lago Urmia, con el objetivo de identificar los contactos e intercambios en zonas montañosas. Esta actividad se combina con los trabajos en Banahilk, el yacimiento neolítico Halaf emplazado más al nordeste del Próximo Oriente.

El objetivo, y sobre todo los resultados de este importante proyecto, dada la reciente apertura a la investigación de esta área del Próximo Oriente, se presentaron por primera vez en Erbil, en el marco del Congreso Ancient Arabela que tuvo lugar el 2014. Desde entonces se han realizado tres campañas de campo y se han expuesto los resultados preliminares en ruedas de prensa y conferencias en el Museo de Erbil, en la Universidad de Salahaddin (Erbil), en el Museo Arqueológico de Madrid y en el Museo de San Isidro.

Excavaciones en el Kurdistán. (Foto: F. Palarq)

De otro lado se han impartido cursos y seminarios en la Universidad de La Coruña y en la Universidad de Alcalá de Henares a nivel metodológico y de exposición de resultados. Algunos de estos se presentaron parcialmente en la Universidad de Udine, en el marco del congreso Broadening Horizons realizado entre el 5-8 de junio de 2017.

Este año también se ha participado en la sesión del ICAANE (Internationcal Congress of Ancient Near East), que tuvo lugar en Munich del 3 al 5 de abril de 2018, con una contribución titulada “Settled in the plain and shadowed by Zagros: Gird Lashkir (Erbil, Iraqui Kurdistán”. (Fuente: Fundación Palarq/DICYT)